

شينخوا ـ بقبعــة شمسيــة مصنوعة من الألواح الشمسية، يمشي روبوت لقطف الشاي عبر صفوف من شجيرات شاي لونغجينغ الشهير في منطقة بحيرة شيهو (البحيرة الغربية) ذات المناظر الخلابة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مع أذرعه الآلية الذكية وعجلات تشبه اليرقات.



ويبلغ وزن جامع الشاي الآلي 550 كغم، وهو بمنزلة هبة لمزارعي الشاي المحليين هذا الموسم، حيث يعتبر عيد «تشينغمينغ» (كنس المقابر) هذا العام هو فترة الحصاد الرئيسية للشاي الربيعي العالي الجودة، ولكن عانت حدائق الشاي المحلية مؤخرا من نقص خطير في القوى العاملة.