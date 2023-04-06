أعلن المغني البلجيكي ستروماييه، الذي يقوم بجولة فنية حاليا، إلغاء كل حفلاته المقررة حتى نهاية مايو لأسباب صحية، على ما ورد في بيان نشره عبر الشبكات الاجتماعية.



وكتب ستروماييه في رسالة وجهها لمحبيه عبر تويتر «صحتي لا تسمح لي مع الأسف بالاستمرار في الالتقاء بكم راهنا».



ولم يوضح المغني البالغ 38 عاما، والذي عانى في فترات سابقة من الاكتئاب، الأسباب الطبية التي دفعت لاتخاذ قرار إلغاء 15 حفلة في أنحاء مختلفة من أوروبا.



ويقوم ستروماييه حاليا بجولة أوروبية للترويج لألبومه «مولتيتود» الذي طرحه قبل عام، وقد ألغى ست حفلات خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضاف المغني البلجيكي «أتشارك معكم هذا النبأ ببالغ الأسف والأسى، لكن علي الوقوف عند ما تمليه محدوديتي».



وتابع قائلا «بمواكبة عائلتي، علي أخذ الوقت للتعافي قبل أن أستأنف باقي الحفلات عند الإمكان».



وأبدى ستروماييه «الأمل في أن أنقل إليكم في أسرع وقت أنباء أكثر إيجابية. أتشوق للقائكم كي ننهي هذه الجولة».