فسخ الملياردير روبرت مردوخ، صاحب مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها، وفق ما ذكرت مجلة «فانيتي فير» الأميركية.



وكان مقررا أن يتزوج قطب الإعلام البالغ 92 عاما، المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأميركية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجيليس تبلغ 66 عاما. وقد روى في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لصحيفة «نيويورك بوست»، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يدها للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 مارس.



لكن مجلة «فانيتي فير» نقلت عن مقربين من مردوخ أن الخطوبة فسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني لخطيبته.



وكان مقررا أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.