الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، موعد إقامة البطولة، حيث ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، وذلك بمشاركة 24 منتخبا وطنيا.



وكشف الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي أيضا، عن إقامة البطولة في 8 ملاعب، من ضمنها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي: ستاد الجنوب، البيت، ستاد أحمد بن علي، الثمامة، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وعبدالله بن خليفة.



وأكد بيان الاتحاد الآسيوي أن سحب قرعة البطولة سيكون على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية (الدوحة)، يوم 11 مايو المقبل، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.



وأضاف البيان أنه ومن أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير، فإن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تقام يوم الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأشارت الهيئة القارية في بيانها، إلى أن كأس آسيا 2023 في قطر ستقام على امتداد 30 يوما، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوما عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.



وفي ذات السياق، عبر رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن ثقته الكاملة في اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم، مؤكدا أنهما سيقومان بتنظيم مهرجان حقيقي لم يسبق له نظير في تاريخ كرة القدم الآسيوية.



وأضاف: نحن بالفعل تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تماما بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا.