

القاهرة - سامي عبدالفتاح



في واحدة من غرائب فريق الزمالك هذا الموسم، تلقى خسارته السادسة في الدوري المصري بالسقوط أمام المصري البورسعيدي 2-3، رغم انه تقدم حتى الدقيقة 21 بهدفين نظيفين، الأول من هدف عكسي من مدافع المصري بعد 13 ثانية والثاني عبر ناصر منسي في الدقيقة 20، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمصري احدث ريمونتادا وقاد فريق لتسجيل ثلاثة أهداف بواسطة محمد جريندو في الدقيقة 24 ثم إسلام أبوسليمة في الدقيقة 60 وعبده يحيى في الدقيقة 87.



وبذلك تلقى الزمالك بقيادة مدربه المؤقت أحمد عبدالمقصود الهزيمة السادسة بالدوري ليتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 31 نقطة في المركز السابع.



وعقب الهزيمة عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور جلسة خاصة مع الألماني هايكو هيرليتش، وذلك تمهيدا لتوليه القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي فيريرا، كما قرر رحيل الجهاز الفني المؤقت الحالي بقيادة أحمد عبدالمقصود، مع الجهاز الإداري بالكامل، عدا أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق وتوقيع مجموعة من العقوبات على الفريق منها تجميد 4 لاعبين وخصم 30% من عقودهم.



وفي الجولة نفسها تعادل أسوان وسموحة 1-1، كما تعادل الداخلية وفاركو من دون أهداف، وتختتم اليوم الجولة 23 بمباراة وحيدة تجمع الاتحاد السكندري وفيوتشر.