أعلن الاتحاد المكسيكي أمس إيقاف حكم محلي 12 مباراة لضربه بركبته لاعبا أرجنتينيا السبت الماضي في مباراة أميركا وليون، ضمن المرحلة الـ14 من البطولة الختامية للدوري المحلي. وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد المكسيكي في بيان: «الحكم فرناندو هرنانديس غوميس عوقب لسلوكه العنيف ضد لاعب».



وحصل الاعتداء في الدقيقة 64، عندما أشهر الحكم بطاقة صفراء ضد مدافع ليون الكولومبي خايني ستيفن باريرو، ووجه ضربة بركبته بين ساقي زميله الأرجنتيني لوكاس روميرو الذي كان يحتج على قراره. وأوقف اللاعب مباراتين بسبب احتجاجه الشديد على البطاقة الصفراء لباريرو، كما تم إيقاف مدربي الفريقين الأرجنتيني فرناندو أورتيس (أميركا) ونيكولاس لاركاميون (ليون) بسبب «السلوك العنيف» اثر اشتباكهما وطردهما خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي.