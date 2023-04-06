

من منطلق المسؤولية العميقة تجاه الوطن ورفعة ركائزه الثقافية والأدبية، اتفق أعضاء قائمة البيان الأدبي على خوض انتخابات رابطة الأدباء الكويتيين، إيمانا منهم بأن هذا الكيان امتداد حقيقي لمؤسسة قائمة منذ قرن كامل، متمثلة في النادي الأدبي عام 1924م، والذي أسسه الأدباء الكويتيون الأوائل، فكانت ومازالت المنارة الأدبية والثقافية الأولى في الكويت وقبلة الأدباء وخارطة المثقفين.



ولأن الأديب أو المثقف ينبغي عليه أن يسمو فوق كل الحسابات الانتخابية والمحاصصات الأيديولوجية، ويكون ذا مبدأ واستقلالية، وناشدا للإبداع والتغيير، قطعت قائمة البيان الأدبي من خلال أعضائها «د.خلف الخطيمي ود.نواف الجحمة ورجا القحطاني وعبداللطيف النصف ود.محمد البغيلي وانوار التنيب وطيف العبدان» عهدا مع الأصالة والتجديد الذي تسعى له بتجديد لائحة داخلية ترضي جميع أعضاء الرابطة، ومن اهم أهداف قائمة البيان الأدبي:



- تفعيل دور رابطة الأدباء الكويتيين من خلال التعاون المباشر مع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة للمساهمة في تشريع قوانين تهم الشأن الثقافي والأدبي.



- تفعيل ترخيص إنشاء المطبعة ودار النشر في رابطة الأدباء المتضمن بنوده القانونية منذ إشهارها.



- تعديل اللائحة الداخلية لضمان مزيد من الحريات وحماية للأعضاء من الحرمان والفصل التعسفي في استخدام المادتين (9 و13).



- عدم قبول الترشح لأي عضو مجلس إدارة لأكثر من مجلسين متتاليين.



- المساهمة في تشريع قانون لتحمل الدولة طباعة الإنتاج الأدبي لأعضاء الجمعية العمومية وتسويق إصداراتهم.



- المشاركة الفعالة مع أهم المؤسسات الثقافية والعلمية كالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية.



- رفع قيمة المكافآت المالية لأعضاء الجمعية العمومية وجعل مشاركاتهم الخارجية مهام رسمية من خلال التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



- مشاركة رابطة الأدباء من خلال أعضاء الجمعية العمومية في لجان التحكيم ومعارض الكتب والمهرجانات وتفعيل دور الأديب الكويتي في المساهمات المحلية والخارجية.



- المطالبة برفع ميزانية رابطة الأدباء في دعم الأنشطة الثقافية والأدبية.



- النأي برابطة الأدباء عن التكتلات السياسية والتوجهات الأيديولوجية.



- تطوير وتفعيل عمل أكاديمية الأدب ومنتدى المبدعين ودعم الشباب من خلال تمكينهم في عمل إقامة دورات وورش بالتعاون مع القطاعات العامة والخاصة.



- تطوير مجلة البيان بنشر الأعمال الأدبية والبحوث والدراسات في مجالات الآداب واللغة مع الحفاظ على هويتها الأدبية والثقافية.



- السعي نحو تقديم خدمات وخصومات خاصة من تذاكر سفر ودور نشر وفنادق بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة.