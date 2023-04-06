

بيروت - منصور شعبان



أجمعت المواقف في بيروت على استنكار اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى، وكان أبرزها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال: «يشكل اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى اعتداء صارخا وتجاوزا لكل المحرمات، ما يستصرخ الضمائر للتدخل لوقف ما يحصل، خصوصا في هذا الشهر الفضيل. قلوبنا مع المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في أرضه ومقدساته مهما طال العدوان وبطش المعتدي. إن للباطل جولة وللحق جولات».



ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحام، واعتبرت ان: «استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب، ودعت «الخارجية» المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.



واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان بشدة «الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والمقدسات وحرمة الانسان»، داعيا لقطع كل اشكال التطبيع مع إسرائيل.



وصدر عن المكتب السياسي لحركة «أمل» بيان اعتبرت فيه: «إن ما يجري في حق العزل من المصلين والاستهداف الممنهج للمسجد الأقصى في خطة من أجل تهويده، يضع العالم العربي والإسلامي أمام التحدي الذي تفرضه عصابات الكيان الصهيوني، ويتطلب ردا من مستوى الفعل الإجرامي كي لا تبقى مقدساتنا وأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل طعما لنيران الحقد الذي يمارسه الاحتلال».



وطالبت الحركة: «المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والرأي العام العالمي العمل الجدي من أجل ردع العدوان على أهلنا والأماكن الدينية المقدسة».



وفي بيان مشترك حيا «حزب الله» و«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، بعد اجتماع مشترك بصيدا،«المقاومة الفلسطينية وأهلنا الصامدين في الأراضي المحتلة، خصوصا في باحات المسجد الأقصى»، مؤكدا أن «النهج الوحيد لتحرير فلسطين هو البندقية وارادة المقاومة».



الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري استنكر «الاعتداء الصارخ» على المقدسات الإسلامية والتاريخية من قبل شرطة الاحتلال.



من جهتها «الجماعة الإسلامية» اعتبرت: «الاعتداء على الاقصى اعتداء على كل حر في العالم».



أما «الحزب السوري القومي الاجتماعي» فدعا إلى وقفة تضامنية أمام الإسكوا السبت المقبل.