أسامة دياب



نفت السفارة السعودية لدى البلاد وجود أي مكتب معتمد من قبلها للتقديم على التأشيرة السياحية الإلكترونية.



وأوضحت السفارة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه اليوم، أنها «تود أن توضح لجميع المقيمين في الكويت الشقيقة والراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لزيارة المملكة العربية السعودية، بأنه يمكنهم التقديم بطلب الحصول على التأشيرة عن طريق الموقع الإلكتروني (visa.visitsaudi.com).



وأضافت: «وتؤكد السفارة للجميع بأنه لا يوجد أي مكتب معتمد من قبلها للتقديم على التأشيرة السياحية الإلكترونية».