اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس أجهزة استخبارات غربية لم يسمها بالضلوع في«هجمات إرهابية» في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدون عسكري روسي شهير في تفجير عبوة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

في هذه الأثناء، كان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم بزيارة رسمية إلى وارسو، حيث تعهدت پولندا بالمطالبة بضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة هذا الصيف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال بوتين، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي نقلت وقائعه عبر التلفزيون، إن «هناك كل الأسباب للاعتقاد أن دولا ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية» في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وشارك في الاجتماع قادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا العام الماضي.

وخلال الاجتماع، اتهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية بأنها ارتكبت في هذه المناطق الأربع «جرائم خطيرة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك». وأمر بوتين قوات الأمن الروسية «ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة السكان المحليين» في هذه المناطق.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام على مقتل المدون العسكري الشهير ماكسيم فومين، المعروف بتأييده للهجوم الروسي في أوكرانيا، وذلك في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في سانت بطرسبورغ.

واتهمت روسيا أوكرانيا بأنها رتبت هذا الهجوم بالتواطؤ مع أنصار للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اغتيال فومين سيكون «أحد مواضيع النقاش» في مجلس الأمن الدولي الذي تولت روسيا رئاسته الدورية.

وقبل ذلك بساعات، حمل بوتين، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي، الولايات المتحدة مسؤولية «الأزمة في أوكرانيا».

وأشار إلى «دعم الولايات المتحدة» للثورة الأوكرانية في العام 2014، التي «أدت في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية»، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لـ«أزمة عميقة» في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ثم اتهم بوتين الاتحاد الأوروبي بـ«الوقوف وراء المواجهة الجيوسياسية مع روسيا»، مشيرا إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي «تدهورت بشكل حاد في السنوات الأخيرة».

وفيما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى پولندا منذ بداية النزاع مع روسيا، تعهد الرئيس الپولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحافي مع زيلينسكي محاولة «بالحصول على ضمانات لأوكرانيا... تعزز القدرات العسكرية وتعزز أيضا شعور الشعب الأوكراني بالأمان».

وقال «أنا مقتنع بأننا سنكون قادرين على الحصول على مثل تلك الضمانات لأوكرانيا، مقدمة لعضويتها الكاملة في الحلف الأطلسي في المستقبل». كذلك، أكد دودا أن بلاده مستعدة لتسليم كييڤ مستقبلا كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفييتية الطراز.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني رغبة بلاده الراسخة في الانضمام إلى حلف الناتو. وقال: أود أن أقول لشركائنا، الذين يبحثون باستمرار عن حلول وسط في طريقنا إلى الناتو، إن أوكرانيا ستكون متصلبة بشأن هذه النقطة.

وفي إشارة إلى الوضع على الأرض، أكد زيلينسكي أن العدو لم يسيطر على مدينة باخموت المدمرة في الشرق، والتي تدور حولها معارك منذ أشهر.

الى ذلك، اندلع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو وفقا لوكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ.

وقال متحدث رسمي: اندلع حريق في احد المباني الواقعة على اراضي وزارة الدفاع في شارع زنامنكا، لوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث.