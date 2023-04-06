

أبو ظبي - وام: التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر في العاصمة أبوظبي امس وذلك في رابع لقاء يعقده الجانبان لمتابعة " بيان العُلا " الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

وقد ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة علي النيادي ، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ،الامين العام لوزارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا و أكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين و تطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.