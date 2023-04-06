

أعلنت امس تشكيلة حكومية من 27 عضوا لإقليم تيغراي الذي شهد حربا على مدى عامين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في المنطقة، في أحدث خطوة على مسار للسلام يرمي إلى وضع حد لنزاع عنيف استمر سنتين.

وتضم التشكيلة أعضاء في «جبهة تحرير شعب تيغراي» وقادة عسكريين قاتلوا القوات الفيدرالية في الحرب، وفق محطة «تيغراي تي في» التلفزيونية.

وتشكيل إدارة موقتة في الإقليم هو بند أساسي في اتفاق السلام الذي وقعه في نوفمبر 2022 في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد و«جبهة تحرير شعب تيغراي».

والشهر الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها عينت المتحدث باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» غيتاتشو رضا رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم.

وجاءت الخطوة بعد شطب البرلمان الإثيوبي الجبهة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وذلك تماشيا مع اتفاق السلام.

وامس سلم ديبريتسيون جبر ميخائيل الذي تولى رئاسة الإقليم في العام 2018، السلطة إلى غيتاتشو، وفق «تيغراي تي في».

وقال ديبرتسيون الذي لا تضمه التشكيلة الحكومية إن «أعضاء الإدارة الموقتة لتيغراي، تقع على عاتقكم مسؤولية أداء دوركم في هذه المرحلة السلمية من النضال لضمان أمن شعب تيغراي ومصالحه».

وعين الجنرال تاديسي ووريدي الذي قاد قوات تيغراي في الحرب، نائبا لرئيس الحكومة مكلفا السلم والأمن.

أما الرجل الثالث في الحكومة فهو تسادكان غبريتنساي الذي كان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي حين كانت «جبهة تحرير شعب تيغراي» تهيمن على الحياة السياسية، قبل أن يصبح واضع استراتيجيات الجبهة خلال الحرب الأخيرة.

وعين تسادكان رئيسا لأمانة «ديموقراطية ولا مركزية الحكم».