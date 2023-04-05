عواصم - وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بطلب أردني ـ فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والصين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).



وكانت المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعت امس، إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.



وأدانت الجامعة العربية - خلال اجتماعها امس الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، مطالبة بوقف فوري لجميع أشكال العنف والانتهاكات الإسرائيلية.



وقد أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان - استمرار التحرك وعلى المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاً مرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.