مبارك الخالدي



اقترب النصر من دائرة الأمان والبقاء في دوري الاضواء وذلك بعد فوزه مساء الاربعاء على ضيفه الساحل بهدف دون رد احرزه البديل أحمد سمير بالدقيقة 91 وذلك في المباراه التى جمعتمها الليلة على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثانية من القسم الثالث للمجموعة الثانية " الهبوط ".



وبهذا الفوز ارتفع رصيد العنابي إلى النقطه 27 وتجمد رصيد الساحل عند 14 نقطة ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الاولي (المظاليم) الموسم المقبل.



وجاء الشوط الأول مناصفة في كل شيء بين الفريقين من حيث السيطرة وإهدار الفرص، وتألق الحارسان، وكانت البداية للساحل بتسديدة نواف ثامر تصدى لها الحارس خليفة رحيل بصعوبة (6) ولم يحسن البرازيلي جيوفاني التعامل مع عرضية ضاري الرقم وسدد الكرة ضعيفة بيد الحارس (19) ليستعيد النصر بعدها صحوته، ومن مجهود فردي لمحمد دحام سدد بقوة ليتألق الحارس عبدالرحمن المجدلي في ابعادها (27) ورد القائم الايمن للمجدلي تسديدة البرازيلي كوستافوا الميدا (36) واهدر الرقم فرصة سانحة لأبناء أبو حليفة عندما تلقى كرة مرتدة من الحارس لكنه سددها بعيدة عن المرمى (38).



وفي الشوط الثاني كانت الاثارة حاضرة بعد ان رمى كل من الفريقين باوراقهما الهجومية وكاد النصر ان يتقدم مبكرا لكن كرة محمد عبدالهادي ارتدت من القائم الأيسر للحارس (46) ومن هجمة منظمة للساحل قادها البديل حمد الحبسي سدد البديل راشد فراج كرة قوية تصدى لها الحارس رحيل ببراعة (68) وواصل الحارسان التألق في الحفاظ على سلامة شباكهما حتى جاء الوقت بدل الصائع ليشهد تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل أحمد سمير .