يحيى حميدان

ضمن الجهراء رسمياً بقاءه في دوري "زين" الممتاز بعدما قلب الطاولة على ضيفه التضامن 3-2 على ستاد مبارك العيار أمس الاربعاء في الجولة الثانية من دور تحديد الهبوط.

ورفع "ابناء القصر الأحمر" رصيدهم إلى 29 نقطة في المركز السابع ومبتعدين بفارق 13 نقطة عن "العنيد" صاحب المركز التاسع قبل الأخير مع تبقي 4 جولات من المسابقة.

سيطر الجهراء على مجريات الشوط الأول ولكن دون ترجمتها إلى أهداف مع بعض الفرص التي تحصل عليها المهاجم الغاني ابودو اساكا والقطري عبدالكريم حسن، فيما استطاع التضامن خطف هدف السبق عن طريق مدافعه محمد القبندي من ركلة حرة مباشرة أرسل الكرة من خلالها إلى شباك حارس الجهراء بدر الصعنون (20).

وفي الشوط الثاني، عزز "العنيد" من تقدمه بالنتيجة من ركلة جزاء نفذها النيجيري توني ايدجو بنجاح بعدما احتسب الحكم سعود السمحان مخالفة على الحارس الصعنون لعرقلته يوسف العنيزان داخل المنطقة (49).

وانتفض الجهراء في آخر 5 دقائق من اللقاء، حيث سجل 3 اهداف عن طريق البرازيلي رودريغو يوري من ركلة جزاء (85)، والمدافع البوسني اينيس سيبوفيتش برأسه بعد عرضية من عبدالعزيز مروي (90+1)، وجاء هدف الفوز للجهراويين من ركلة جزاء اخرى ترجمها يوري لهدف الانتصار (90+9).