مريم بندق

أعلن مركز التواصل الحكومي، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بدعم المنتج الوطني يستمر معرض النوير في أرض المعارض حتى نهاية رمضان .

ونقل المركز تصريحا لمسؤول العلاقات العامة والإعلام في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالمحسن العبدالله ، مؤكدا انه سيتم عرض المنتجات المحلية موجها كل الشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي التي تعاونت مع اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإنجاح المعرض.