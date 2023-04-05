افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة المصرية ، ووفد من كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج من اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والتي يرأسها الدكتور عمرو الليثي .

وشارك الوفد الإعلامي بالجولة التفقدية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حضوره مائدة السحور أثناء افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي وأداء صلاة الفجر

وأشاد الوفد الإعلامي بالمركز الإسلامي والطفرة الكبيرة به وجمال التصميمات المعمارية وأن المسجد حصل على شهادات جينيس كأكبر منبر وأثقل نجفة داخل المسجد .

كما قام وفد الإعلاميين بتسجيل اعجابهم وانبهارهم بهذا الصرح الإسلامي ونشروا عبر صفحاتهم عبر الفيس بوك وتغريدات عبر تويتر تشيد بمركز مصر الثقافي الإسلامي

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية المهمة فى مصر وأفريقيا أيضًا.