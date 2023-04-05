مع الأيام الفضيلة في شهر الخير، شهر رمضان المبارك، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاء رمضاني حمل عنوان "رحمن و رحيم"، قدم في كلماته إحساس عال من مشاعر الرضا والطمأنينة والتفاؤل برب العالمين، حيث تعاون في كلمات الدعاء مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، ومع الموزع كريم أسامه، داعياً فيه قائلاً:



ده عظيم و كريم .. رحمن ورحيم .. الله الله الله

ده غفور و رؤوف .. تواب وصبور .. الله الله

هو حامينا.. الله .. وبنوره هادينا.. الله

خيره مالينا.. الله الله .. هو رازقنا.. الله

هو اللي خالقنا.. الله.. هو حبيبنا.. الله الله

ويحمل دعاء "رحمن و رحيم" كلمات متيقنة بقرب رب العالمين دائماً، خاصة وأنه الستار والحافظ وهو الغفور الرحيم، حيث يقول في



المقطع الثاني منه:



نبعد و نغيب .. ندعيك يا مجيب

نلاقيك جنبنا على طول

مش عايزه سؤال .. عالم بالحال

دايماً من غير ما نقول

نغلط يستر .. الله

ماهو رحمته أكبر .. الله

دايما يغفر .. الله الله

وقد عرض الجسمي دعاء "رحمن و رحيم" في قناته الرسمية في موقع الـ YouTube من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الدعاء، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات والمكتبات المتخصصة في العرض والبث.



دعاء "رحمن و رحيم"



