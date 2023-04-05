تبدأ اذاعة الشرق الاوسط اليوم الاحد في اذاعة اولي حلقات برنامج " الحلواني " للإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام

ويرصد البرنامج خلال حلقاته أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن أهم الشخصيات الذين كان لهم الفضل في بناء أهم وأشهر الأماكن بمصر علي مدار التاريخ و أحياء المحروسة التاريخية .

وتتناول حلقة اليوم الاحد الحديث عن الحلوانى اللى بنى مصر ، وهو ليس جوهر الصقلى فقط ، لكن هناك حلوانية اخرين جاءوا من بعده بنوا مصر ايضاً ، و كل حلقة سنتناول حلوانى وشخصية مهمة ونتكلم عنه طوال شهر رمضان .

يذاع برنامج «الحلونى » عبر إذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥.٢٥ قبل الإفطار والاعادة ٩.١٠ صباحا

من الاحد الي الخميس يوميا خلال شهر رمضان .

البرنامج من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثى ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويخرجه الإذاعي تامر حسنى