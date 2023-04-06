دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، ضمن حملة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة مباحث شؤون الاقامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة حملة واسعة لرصد المخالفات بالمدن الصناعية.

وقال نائب رئيس الضبطية القضائية احمد الشمري، ان الحملة تركزت في صناعية الاحمدي وفي منطقة الشويخ الصناعية حيث حاصر الفريق شارع الزينة وتم قطع التيار عن عشرات من الورش المخالفة.

ولفت الشمري الى ان الحملة اسفرت عن تسجيل 4 محاضر ضبط واثبات حالة ترتب عليها قطع التيار الكهربائي عن هذه القسائم بسبب مخالفات تنوعت ما بين العبث بالعدادات وصندرق الكهرباء والمصهرات والتوصيلات غير القانونية.

ولفت الشمري الى ان حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 7 محاضر مخالفة واثبات حالة قام الفريق بتنفيذها في محافظات الاحمدي والفروانية والعاصمة، داعيا الجميع للتعاون وازالة المخالفات عن شبكتي الكهرباء والمياه.

ونبه الشمري الى ان الحملات ستزداد وتيرتها خلال الايام المقبلة مع اقتراب موسم الذروة لافتا الى انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي تعد على الشبكة سواء المائية او الكهربائية.