دارين العلي

يستمر المؤشر الكهربائي بالاستقرار منذ بداية شهر رمضان حيث تتراوح الأحمال ما بين الـ 8 الآف و9 الآف ميغاواط في ظل استقرار درجات الحرارة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، ان ارتفاع الاحمال مرهون بارتفاع درجات الحرارة المتوقعة مع نهاية الشهر الجاري، لافتة الى ان الاحمال الحالية تصل لحوالي 8800 ميغاواط مع وجود احتياط يبلغ حوالي 2000 ميغاواط.

وقالت المصادر ان الشبكة ستعمل بكامل كفاءتها مع بداية موسم الذروة وانتهاء أعمال الصيانة والتي تبقى منها ما نسبته 35% سيتم اكمالها خلال الشهرين المقبلين لتضيف الى الشبكة حوالي 5 الاف ميغاواط اضافية