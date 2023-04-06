أسامة أبو السعود

قام مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية سعود المطيري، بتكريم الحارس محمد سوجان مياه محمد – لدوره البطولي والشجاع في التصدي لحادث سرقة مسجد أبو رافع بمنطقة جليب الشيوخ ، حيث قام الحارس الأمين والشجاع بالتصدي لأربعة أشخاص من جنسيات مختلفة ومقاومته لهم في محاولة سرقة مكيفات المسجد المذكور .

وقد أسفرت هذه الشجاعة عن هروب السارقين وتركهم لسيارتهم ومكيفات المسجد ، مما سهل عمل الأجهزة الأمنية في القبض عليهم .

لذلك قامت إدارة مساجد محافظة الفروانية متمثلة بمدير الإدارة سعود المطيري ومراقب الخدمات المساندة أحمد برغش الظفيري بتكريم الحارس الشجاع وتقديم شهادة تقدير وشكر وعرفان من الإدارة له على تفانيه وشجاعته ودوره البطولي في خدمه بيوت الله، كما حضر ممثلي شركة المجد للمناولة والتنظيف والتي بدورها قامت بتكريم الحارس على إخلاصه وتفانيه في العمل.