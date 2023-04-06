نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا، حملة توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يصادف 7 ابريل، في أكاديمية الموهبة المشتركة بنين بالتنسيق مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر الأكاديمية لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية للطلبة والعاملين في الأكاديمية.



وبهذه المناسبة، أفاد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري بأن المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية، بالاضافة الى العديد غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للاسهام بالوقاية من هذا المرض ومضاعفاته التي تشكل عبئا كبيرا، كما قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتفرقة.



بالاضافة لما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الانسولين والعديد غيرها على الطلبة والعاملين في الأكاديمية، بالاضافة الى توزيع المنشورات التثقيفية والتوعوية.



وأضاف العريان أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، منوها بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.