النجمة تبهر الجمهور بأداء متزن.. وإشادات واسعة من رواد السوشيال ميديا على الشخصية

خطفت النجمة زينة الأضواء بقوة فى موسم رمضان الحالى عبر مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان، حيث تقدم زينة واحداً من أقوى أدوارها من خلال شخصية "عايدة" الزوجة الرابعة لجعفر العمدة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقف فيها النجمة زينة أمام بطل فى الدراما التلفزيونية بعد وقوفها أمام النجم الراحل نور الشريف ، حيث اعتادت طوال السنوات السابقة تقديم بطولات منفردة وتحديداً منذ مسلسلها الأول "ليالى" عام 2009.

ونجحت سمراء النيل النجمة زينة فى تجسيد الشخصية طوال المشاهد والأحداث ببراعة وحرفية، حيث تمثل زينة بانفعالات حقيقية وصريحة، فهى بنت الذوات الارستقراطية التى تجبرها ظروف سجن والدها على الزواج من جعفر العمدة وهو الرجل "البلدى" الذى يرتدى جلباب ويقطن فى السيدة زينب، ويعيش حياة مغايرة تماماً لحياتها، وأمسكت زينة بتفاصيل الشخصية وانفعالاتها تماماً، واستطاعت رسم صورة حقيقية للشخصية.



وأشاد رواد السوشيال ميديا بأداء زينة خاصة فى مشهد وفاة والدها بيومى فؤاد ، وأيضاً مشهد صفعها بالقلم من أحمد فهيم "سيد" شقيق جعفر العمدة، واستطاعت زينة أن تحافظ على مستوى الأداء القوى فى جميع المشاهد، ونجحت فى خطف قلوب الجمهور من أول طلة لها فى المسلسل عبر شخصية "عايدة" حيث تدقق زينة دائما فى اختياراتها الفنية، معتمدة فى ذلك على ذكائها الفنى وموهبتها وخبراتها المتراكمة.



وتعد زينة من أهم النجمات على الساحة الفنية، فهى تملك موهبة حقيقية واستطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا مهما بين نجمات الدراما والسينما المصرية، وصاحبة مشوار مميز فى السينما والدراما والإذاعة، وحققت نجاحا فى كل ما قدمته، هذا النجاح أهلها أن تتصدر البطولات النسائية وتصعد الى قمة المجد الفنى، حيث تظل نجمة من طراز خاص.