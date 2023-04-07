استقبلت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الخبير الزائر Prof. Rashid Ansari من جامعة University of IIIinois Chicago لتقييم برنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للدراسات العليا والأبحاث بكلية الهندسة والبترول أ.د. سرور العتيبي، ومدير برنامج ماجستير الهندسة الكهربائية أ.د. محمد الزريبي.



وقد تمت خلال الزيارة مناقشة عدد من البنود المهمة، ومن أبرزها: مدى توافق البرنامج مع الأهداف والتطلعات المستقبلية للبرنامج، وكيفية طرح مقررات البرنامج بشكل يتناسب مع أبحاث ومشاريع طلبة البرنامج، فضلا عن ضرورة تقييم البرنامج بصفة دورية أو سنوية لمعرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج ذاته.



كما استقبلت الكلية الخبير الزائر Prof. Ashraf Ibrahim من جامعة University of California، Los Angeles (UCLA) لتقييم برنامج الماجستير في علوم المختبرات الطبية، وذلك بحضور كل من رئيس لجنة مجال العلوم الطبية المساعدة د. رنا محمد العوضي، ومدير برنامج علوم المختبرات الطبية د. أنوار العوضي، حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الصلة بالبرنامج.