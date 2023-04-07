حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يصادف 7 أبريل، في أكاديمية الموهبة المشتركة بنين بالتنسيق مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر الأكاديمية لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لطلبتها والعاملين فيها. وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان بأن المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبيا في إجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية وغيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام في الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا، كما قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتفرقة



وأضاف أن الفعالية شهدت توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الانسولين، وغيرها على الطلبة والعاملين في الأكاديمية، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التثقيفية والتوعوية.



وذكر العريان أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، منوها بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.