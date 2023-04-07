أعادت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية افتتاح فرعها الكائن في شارع الأحمد الجابر بمحافظة العاصمة في منطقة شرق مقابل برج كريستال لاستقبــــــال جمهور المتبرعين، بعد إغلاق دام عامين جرى خلالهما إجراء أعمال الترميمات والتجديدات الضرورية على المبنى، وتزويده بأجهزة مرتبطة بالمقر الرئيس، وأجهزة تبرع إلكترونية لراحة وخدمة المتبرعين الكرام.



ويعد مبنى فرع العاصمة أقدم فروع الهيئة الخيرية منذ تأسيسها عام 1986م، ويتكون من صالات استقبال لجمهور المتبرعين تقدم من خلالها الخدمات المتنوعة لهم من استقبال التبرعات وتوفير الردود على استفساراتهم بخصوص مشاريع الهيئة وتقاريرها والاطلاع على إصداراتها المختلفة.



ويستقبل الفرع الجمهور طوال شهر رمضان المبارك في الفترة من 10 ص حتى 4 م، ومن ثم يعود بعد رمضان للعمل بالمواعيد الاعتيادية من 8:00 ص حتى 4:00 م.