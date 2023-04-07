دارين العلي



يستمر المؤشر الكهربائي بالاستقرار منذ بداية شهر رمضان، حيث تتراوح الأحمال ما بين 8 و9 آلاف ميغاواط في ظل استقرار درجات الحرارة. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن ارتفاع الأحمال مرهون بارتفاع درجات الحرارة المتوقعة مع نهاية الشهر الجاري، لافتة الى أن الأحمال الحالية تصل لنحو 8800 ميغاواط مع وجود احتياط يبلغ نحو 2000 ميغاواط.



وقالت المصادر إن الشبكة ستعمل بكامل كفاءتها مع بداية موسم الذروة وانتهاء أعمال الصيانة والتي تبقى منها ما نسبته 35% سيتم إكمالها خلال الشهرين المقبلين لتضيف إلى الشبكة نحو 5 آلاف ميغاواط إضافية.