عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة تسعى للحصول على موافقة الجهات المعنية لطرح مناقصة لإنشاء وإنجاز المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة الكائن في منطقة الشويخ الإدارية.



وكشفت المصادر أن التكلفة التقديرية للعقد المتوقعة 44 مليون دينار وان مساحة الموقع 10 آلاف متر مربع.



ولفتت المصادر الى أن هذا المبنى مماثل للمبنى الحالي للديوان ويتكون من 8 أدوار مع 3 سراديب، بالاضافة الى 4 أدوار إضافية على مبنى مواقف السيارات وجسر للمشاة يربط بين المبنى الشمالي الجديد بالمبنى الحالي.



وأوضحت المصادر انه تم تشكيل فريق عمل متخصص لإدارة مشروع ديوان المحاسبة على أكمل وجه، وتمت مراجعة مخططات المشروع لمراحل المشروع المختلفة وتم التنسيق مع الجهة المستفيدة والجهات الحكومية لطرح المشروع وتنفيذه.