بشرى شعبان



أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة رئيس المجلس الأعلى للأسرة م.مي البغلي قرارا وزاريا بتشكيل فريق حماية الطفولة برئاسة الأمين العام الأعلى الأعلى لشؤون الأسرة، ويضم مدير الحضانة العائلية في وزارة الشؤون نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة حماية الأحداث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى رئيس قسم حماية الطفل حماية الأحداث الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ وزارة الداخلية، ورئيس قسم الأنشطة الاجتماعية عضو والزيارات اختصاصي خدمة اجتماعية ـ إدارة الشرطة تخزين ـ وزارة الداخلية، ومدير مكتب حماية الطفل وزارة الصحة، بالإضافة إلى رئيس قسم الرعاية الصحية عضو بمنطقة الأحمدي الصحية وزارة الصحة، وممثلين عن كل من وزارة التربية، مكتب الإنماء الاجتماعي.



وكلف القرار رئيس قسم التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأسرة مقررا للفريق.



وحدد القرار اختصاصات الفريق بالآتي: دراسة حالات الأطفال معلومي الوالدين الذين يتم إيداعهم في المستشفيات، والحالات التي تتلقاها إدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وضع آلية محددة للجهات ذات الصلة لاتخاذ اللازم نحو إيواء الأطفال الذين لا يوجد لديهم من يعيلهم. إلى جانب تأهيل الأطفال والأسر الذين تعرضوا للعنف.



وتنظيم برامج وأنشطة توعوية حول العنف ضد الطفل والأسرة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشأن حماية الطفل. والإعداد والتحضير والتنسيق لتخصيص مراكز لحماية الطفولة تنفيذا للمادة 77 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.



وسيعقد الفريق اجتماعاته بناء على دعوة من الرئيس أو من نائبه بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء الفريق على أن يكون من بينهم رئيس الفريق أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة رفض القرار المعروض، ويجب في هذه الحالة إبداء أسباب الامتناع.



ويسمح القرار للفريق بأن يستعين في أداء عمله بمن يراه مناسبا من ذوي الاختصاص.



وحدد القرار مدة عمل الفريق في ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.