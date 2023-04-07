أقام ديوان الموسى بمنطقة المنصورية مساء أمس الأول غبقة رمضانية حضرها عدد كبير من المهنئين من الشخصيات والأهل والأصدقاء من مواطنين ومقيمين، الذين تبادلوا المباركة والتهاني بالشهر الفضيل، وتمنى الحضور أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان.