twitter facebook whatsapp viber telegram email ديوان الموسى أقام غبقته الرمضانية في المنصورية الجمعة 2023/4/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 838 A+ A- استمع حضور شبابي في ديوان الموسىعبدالله الكندري مع الحضور خلال الغبقة(زين علام)لقطة للذكرىمن الحضور في غبقة الموسىمن المهنئين بالشهر الفضيلعدد من الحضوراستقبال مميز للحضورجانب من الحضور في غبقة الموسىأحمد الحمد يهنئ علي الموسىجمع من الحضور في ديوان الموسى أقام ديوان الموسى بمنطقة المنصورية مساء أمس الأول غبقة رمضانية حضرها عدد كبير من المهنئين من الشخصيات والأهل والأصدقاء من مواطنين ومقيمين، الذين تبادلوا المباركة والتهاني بالشهر الفضيل، وتمنى الحضور أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان.