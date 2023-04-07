في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية والذي يقدم العديد من الأنشطة المميزة بمناسبة شهر رمضان، شارك البنك الأهلي المتحد في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، والذي تضمن فقرات متنوعة ومسابقات وتوزيع هدايا القرقيعان على الأطفال.



وتعليقا على هذه المشاركة، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: يولي البنك اهتماما بالغا بإخواننا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وفي هذا الإطار حرصنا على مشاركة الأطفال في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون فرحة القرقيعان، ونأمل أن نكون قد عبرنا لهم ولعائلاتهم عن اهتمام المجتمع بهم، وساهمنا في إدخال السرور والفرحة على قلوبهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، شهر المشاركة والتراحم والمبادرات الإنسانية التي تعكس التكاتف والتلاحم بين جميع شرائح المجتمع.



وأضافت التميمي: يأتي حرص البنك الأهلي المتحد على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المميزة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه كل شرائح المجتمع والحرص على مشاركتهم في مختلف المناسبات، وهو ما يتماشى مع برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية والذي يهدف الى دعم جميع مبادرات العمل التطوعي والإنساني، انسجاما مع القيم الاجتماعية، وتعزيزا لأهداف التنمية المستدامة.



وفي ختام حفل القرقيعان، تقدمت إدارة الجمعية الكويتية لمتلازمة داون بالشكر لإدارة البنك الأهلي المتحد على هذه المبادرة التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس الأطفال وعكست الدور المجتمعي الهادف للبنك.