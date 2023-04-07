يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «افطار صائم» ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2023، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في مواقع مختلفة في الكويت. كما يواصل فريق «بيتك» التطوعي استقبال ضيوفه الصائمين في الخيمة الرمضانية، ويقوم بتنظيم موائد إفطار صائم بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج «بيتك» الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لهوية «بيتك» الإسلامية ورسالته تجاه المجتمع.



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم بالإضافة الى حملة إفطار الصائم، أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الافطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الافطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية.