اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في معرضي الفرص الوظيفية في كل من كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واللذين شهدا مشاركة عدد كبير من المؤسسات والكيانات الاقتصادية في الكويت.



وقال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «إن مشاركة KIB في هذين الحدثين المهمين يعكس التزامه ببرنامج المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستثمار في الكوادر والمواهب الوطنية الشابة، كما انها فرصة مميزة للتواصل المباشر مع شباب المستقبل واستقطابهم لتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابي يساهم في تحقيق طموحاتهم بأسلوب مبتكر وآمن. ونحن نواصل مشاركتنا في معارض الفرص الوظيفية تماشيا مع أهدافنا الأساسية، والتي تسعى إلى تمكين الشباب الكويتي الطموح وتشجيع الطلبة حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص، لاسيما القطاع المصرفي».



وأشاد الدارمي بالدور المميز الذي تقوم به مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في الكويت، عبر المشاركة الفعالة في دعم وتعزيز قدرات الشباب الطموح، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعرف أكثر على مجالات العمل المختلفة، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه المعارض التي تجمع الكفاءات الشابة والكيانات الاقتصادية تحت سقف واحد، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفهم احتياجات الشباب وتوجيه قدراتهم بما يؤهلهم لقيادة القطاعات المتنوعة نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل التزامه ببرنامج المسؤولية الاجتماعية ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية عبر المشاركة في معارض الفرص الوظيفية المختلفة التي تقام في الكويت، لما تتيحه من فرص للطلاب للتعرف على مجالات العمل المختلفة وإيجاد وظائف وفرص عمل مناسبة.