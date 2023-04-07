في إطار الاحتفال بالقرقيعان الذي يمثل إحدى العادات الكويتية القديمة، قام البنك التجاري الكويتي برعاية حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم تحت رعاية محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود بوشهري في صالة أفراح بدر المحمد الصباح بمنطقة القصور.



وصرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، أماني الورع بأن رعاية البنك لهذه الفعالية جاءت ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للبنك وبالتنسيق مع المحافظة بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنك ورعايته لفئات المجتمع كافة ومد جسور التعاون والتواصل معهم في مختلف المناسبات.



وعن الفعالية والاحتفال بالقرقيعان أوضحت أماني الورع أن الحفل قد اشتمل على العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب الكرتونية والأهازيج والأغاني التراثية التي تناسب هذه المناسبة بحضور مجموعة كبيرة من الأطفال في أجواء مبهجة ومفرحة تتماشى مع مناسبة القرقيعان وشهر رمضان الفضيل.



وفي ختام الحفل، تقدمت قيادات محافظة مبارك الكبير بالشكر من البنك التجاري الكويتي على رعايته لهذه المناسبة التراثية ومساهمته في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم احتفالا بمناسبة القرقيعان، مشيدين بمبادرات البنك التي دائما ما تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.