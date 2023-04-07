أطلق بنك الكويت الوطني حملة لتوزيع كسرة الصيام عند التقاطعات المرورية قبل موعد أذان المغرب على السائقين وممن تعذر عليهم اللحاق بموعد الإفطار وذلك في إطار برنامجه الرمضاني السنوي «افعل الخير في شهر الخير».



وتتضمن هذه الحملة توزيع كسرة الصيام عند التقاطعات المرورية في المناطق السكنية في العديلية وكيفان والسرة ومشرف والصديق والخالدية والشامية من قبل متطوعي بنك الكويت الوطني من موظفي الفروع انطلاقا من دور البنك في تعزيز روح المشاركة مع مجتمعه ليبقى الأقرب لهم أينما كانوا.



وقال مدير أول إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي «إننا في بنك الكويت الوطني نفخر بأن نكون جزءا لا يتجزأ من هذه المبادرات التي تسهم أيضا في الحد من الحوادث المرورية لاسيما مع اقتراب موعد الإفطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية».



وأضاف أن بنك الكويت الوطني يلتزم بتبني المبادرات الاجتماعية ذات القيمة المضافة، لاسيما في ظل وجود العديد من المبادرات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وتتميز هذه المبادرة بأنها توعوية هادفة إلى نشر روح المشاركة والتعاطف بالإضافة إلى أنها تضع في أولويتها سلامة الأفراد والحد من حوادث السير في وقت الذروة.



وقد شارك عدد كبير من موظفي بنك الكويت الوطني المتطوعين في هذه المبادرة وتواجدوا قبل موعد أذان المغرب في التقاطعات المرورية في المناطق السكنية المختلفة، حيث تتواجد فروع بنك الكويت الوطني الأكبر والأوسع في الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني دأب على تقديم برنامج افعل الخير في شهر الخير منذ أكثر من ثلاثين عاما، ويتضمن العديد من الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية.



ويأتي البرنامج في إطار حرص البنك الوطني على التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة محافظا على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا.