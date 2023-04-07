رفع المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة فهد المسعود أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وان يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وتضرع المسعود إلى الله ان يعين الجميع على الصيام والقيام وقراءة القرآن وان يكون الجميع من المقبولين والعتقاء من النار.



ووجه المسعود الشكر لكل من تفضل بمشاركته الغبقة الرمضانية، مشيرا الى انه يلتمس العذر لكل من لم يتمكن من الحضور، مشددا على ان مثل هذه المناسبات الدينـيــة والاجتماعيــة مناسبات كريمة وطيبة تجمع أهل الكويت في شهر رمضان المبارك حيث نشأت هذه العادة منذ نشأة الكويت، داعيا الله ان يبارك في الكويت واهلها وان يحفظها من كل سوء ومكروه.



وتمنى المسعود للكويت كل التقدم والازدهار والنهضة في ظل رعاية صاحب السمو وسمو ولي العهد وان تعود الكويت وتكون منارة مشرقة ورائدة في جميع الأعمال وجميع المجالات وان تكون واحة أمن وأمان.



وخـاطـــب المسعــود الحضور بالقول: تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده وكل عام وانتم بخير.