

بيروت - عامر زين الدين



رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى، «صعوبات عدة في هذا الزمان من مختلف نواحي الحياة وما ينتظرنا من شدائد كبيرة، الأمر الذي يتوجب علينا جميعا مواجهتها بمقتضى مسؤولياتنا الروحية والاجتماعية، ومن خلال ما كان يتميز به شيوخنا الأفاضل والسلف الصالح بالحكمة وحسن التدبير وبقوة وحدتنا وجمع أزرنا واقتران الأعمال الصالحة بالغايات السامية، لأجل بلوغ الأهداف النبيلة لرسالتنا وما يرمي لرضا الله سبحانه وتعالى».



كلام ابي المنى جاء في لقاء ديني موسع في «خلوة جرنايا» في بلدة كفرحيم الشوف.



كما أدلى بتصريح، دان فيه «اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين وقيامها باعتقال المئات منهم، في انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس والقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية والقرارات الأممية».



وإذ أعلن «تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وتأكيد الوقوف إلى جانبه، في ظل استمرار اعتداءات كهذه»، دعا «المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى خطوات عملية لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع الاحتلال عن مواصلة اعتداءاته ومخالفته القانون الدولي والإنساني»، كما دعا «المجتمعين الإسلامي والعربي للانحياز إلى الشعب الفلسطيني الأعزل وتمتين وحدته وإعلاء شأن قضيته».



واستقبل ابي المنى في دار الطائفة في بيروت المرشح الرئاسي د.ملحم البستاني الذي أطلعه على برنامجه الانتخابي وظروف ترشحه لرئاسة الجمهورية.