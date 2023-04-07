

القاهرة - سامي عبدالفتاح



أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي في مواجهة عربية من العيار الثقيل مع الرجاء المغربي، وهى مواجهة متكررة من النسخة الماضية، حيث تقابل الفريقان في نفس الدور العام الماضي وتأهل الأهلي بالفوز 2-1 بالقاهرة والتعادل 1-1 في المغرب.



كما أسفرت القرعة عن مواجهة حامل اللقب الوداد المغربي مع سيمبا التنزاني، والترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، فيما سيواجه صن داونز الجنوب أفريقي شباب بلوزداد الجزائري.



وفي سباق الدوري المصري، ابتعد الأهلي بصدارته الترتيب بعد أن حقق فوزا عريضا على حساب ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفه ضمن الجولة 23، حيث تقدم بهدف في الدقيقة 42 عن طريق النيران الصديقة بعدما هز مصطفى العش مدافع المحلة شباك فريقه بالخطأ، وأضاف التونسي علي معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 59، واختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 90+1.



ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 47 نقطة مبتعدا بصدارة الدوري مع مبارتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال عند 30 نقطة في المركز الـ 8.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، الذي سقط امس في فخ التعادل السلبي مع المقاولون العرب، في نهائي كأس مصر نسخة 2011 /2022 الإثنين المقبل.



هذا، وتنطلق اليوم الجمعة الجولة 24 بمباراتين، تجمع الأولى المصري وحرس الحدود، وفي الثانية يلتقى أسوان وسيراميكا.



إلى ذلك، فشلت مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع الألماني هايكو هيرليتش لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول والذي غادر القاهرة بالفعل دون اتفاق بعد رفض رئيس الزمالك مرتضى منصور وجود شرط جزائي في عقد المدرب حال إقالته.