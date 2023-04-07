

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تنطلق غدا مباريات الدور ربع نهائي النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر، حيث يقص شريط المباريات فريقا العربي ومعيذر (درجة ثانية) عندما يلتقيان في الـ 9:45 مساء غد، وفي اليوم التالي يلتقي الغرافة مع الشحانية (درجة ثانية)، على أن تستكمل مباريات ربع النهائي الإثنين المقبل بلقاء يجمع بين السيلية والدحيل ولقاء أم صلال مع السد مساء الثلاثاء المقبل.



ونجح العربي، الذي يعد ثاني أكثر المتوجين باللقب بثمانية ألقاب، في عبور عقبة الشمال 3-0، فيما فجر معيذر مفاجأة كبيرة بعد أن تمكن من إقصاء الأهلي صاحب أول لقب لكأس أمير قطر في نسختها الأولى عام 1973 بتغلبه عليه 3-1، كما أطاح الشحانية بالوكرة بركلات الترجيح (3-1) بعد التعادل 1-1، فيما بلغ السيلية ربع النهائي على حساب الريان المتوج باللقب في 6 مناسبات بفوزه عليه 2-1، وأيضا نجح أم صلال في الوصول على حساب الخور(درجة ثانية) بفوزه عليه 1-0، في حين صعد الغرافة، ثالث السجل الذهبي للبطولة بـ7 ألقاب، والذي سجل فوزا كبيرا على نادي قطر 4-1، كما تأهل الدحيل حامل اللقب والمتوج بالكأس في 4 مرات، على حساب نظيره الخريطيات (درجة ثانية) بالفوز عليه 1-0، وكذلك نجح السد، أكثر الفرق تتويجا بالكأس بواقع 18 لقبا، في العبور لربع النهائي بفوزه على المرخية 4-0.