

بيروت - يوسف دياب



أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان لحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، إلى 18 مايو المقبل.

ولم يمثل أي من المدعى عليهم واقتصر الحضور على وكلائهم القانونيين الذين تقدموا بمذكرة قانونية اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ضد موكليهم، وطالبوا بـ «إخراج هذه الدعوى من الملف، باعتبار أن الهيئة لا يمكنها تقديم دعوى ضد حاكم المركزي ما لم تحصل مسبقا على موافقة وزير المال اللبناني».



ويأتي اعتراض وكلاء سلامة ورفيقيه، استنادا إلى استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات تفيد بـ «عدم جواز اتخاذ أي طرف صفة الادعاء بوجه حاكم مصرف لبنان من دون موافقة وزير المال».

وبناء على ذلك قرر أبو سمرا تأجيل الجلسة إلى 18 المقبل، وأحال الملف على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار بقبول المذكرة أو رفضها.



أما التطور الأهم، فيتمثل بالاستنابة الفرنسية التي وصلت أمس إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلب فيها الأخيرة تبليغ سلامة مذكرة استدعائه للمثول أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس.

وتطلب القاضية الفرنسية، وفق المصادر «التحقيق مع سلامة في ملف قضائي مستقل موجود لديها في فرنسا، وهو منفصل عن التحقيقات التي تجريها في بيروت بالاشتراك مع وفود أوروبية أخرى».

وأشار المصدر لـ «الأنباء»، إلى أن بوريزي «حددت جلسة الاستماع إلى سلامة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح 16 مايو المقبل، وأتاحت له الاستعانة بمحام للحضور معه ومواكبة الجلسة التي تتمحور حول حسابات مالية وعقارات يملكها في فرنسا».



بموازاة ذلك، تلقت النيابة العامة التمييزية استنابتين الأولى من السلطات القضائية في بلجيكا والثانية من لوكسمبورغ تبلغ لبنان بحضور وفود قضائية لتنضم إلى الفريق القضائي الفرنسي الذي ترأسه بوريزي، فيما لم يرد شيء من الجانب الألماني حتى الآن، إلا أن مصدرا متابعا لملف رياض سلامة، رجح ورود استنابة ألمانية خلال الأيام المقبلة.

وكشف المصدر لـ «الأنباء»، أن «الاستنابات طلبت استدعاء رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان الحويك، و4 شخصيات أخرى».

وفيما رفض الإفصاح عن الأسماء الجديدة، أوضحت أن بينهم «مديرا مصرفين كبيرين ومسؤول سابق في مصرف لبنان ووزير في الحكومة الحالية، وهؤلاء يتم الاستماع إليهم للمرة الأولى بصفة شهود».