

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وما نجم عنه من اعتداءات على المصلين والمعتكفين وفرض قيود على دخوله مع استعداد جماعات استيطانية لاقتحام الأقصى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وما أسبغته من حماية لدور العبادة والمصلين وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.



وتابع كريم درويش في بيان، أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المصلين واقتحام المسجد الأقصى المبارك يتحمل مسؤوليته الجانب الإسرائيلي كقوة احتلال، إذ إنه بهذه الممارسات غير المسؤولة يقوض جهود التهدئة التي تعمل عليها كل الأطراف المعنية، مما يؤدي الى الانزلاق للتصعيد وتبعات عدم الاستقرار والأمن كهدف يجب أن يتجنبه كل الأطراف.



وأضاف درويش أن كل الممارسات الرامية لتغير الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومحاولات تغير هويتها كإحدى قضايا الحل النهائي لا يتسق مع حل الدولتين كخيار لا بديل عنه إذا ما أرادت كل الأطراف العيش بسلام وأمن واستقرار وهو الهدف المنشود لجميع الشعوب، مؤكدا أن الأمن لم ولن يتحقق وفق تلك الممارسات خلال العقود الماضية.



ودعا رئيس خارجية النواب الجانب الإسرائيلي للتحلي بالحكمة واستشعار المسؤولية إزاء عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن.



واختتم درويش تصريحاته قائلا: إن كل القوى الدولية المعنية وقياداتها الحكيمة تبذل كل الجهود لوقف تلك الممارسات واستمرار التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يحقق السلام والأمن الذي يضمن مصالح الشعبين وفق قواعد الشرعية الدولية ومرجعيات السلام.