أُدين لدحام ومنى الشمري بأنهما حرراني في «ذهبت مع الماء»





ياسر العيلة



تعيش الفنانة البحرينية في الشرقاوي هذه الأيام أجواء من السعادة بسبب ردود الفعل الإيجابية على الأعمال الدرامية التي تعرض لها خلال شهر رمضان المبارك سواء على مستوى الجمهور أو النقاد الذين أثنوا على أدائها المتميز في مسلسل «بلاغ نهائي» بشكل خاص ومسلسل «البوشية» بشكل عام. وعن هذه الردود تحدثت الشرقاوي لـ «الأنباء» قائلة: الحمد لله أنا سعيدة جدا بالاصداء الجميلة التي يحققها «بلاغ نهائي» من الجمهور على «السوشيال ميديا» أو من خلال لقائي بهم في الأماكن العامة، وسعادتي أكبر بإشادة الكثير من النقاد على العمل ولدوري واللهجة التي أتحدث بها.



وأكملت شخصية «نوير» التي أجسدها في المسلسل من الشخصيات المحببة لقلبي رغم انها أتعبتني كثيرا، وقدمتها بلمسة كوميدية، والمسلسل بشكل عام جمهوره من محبي الأعمال الدرامية الثقيلة، ويضم كوكبة من نجوم الكويت والسعودية والعراق.



وحول عملها الآخر «البوشية» الذي يعرض لها خلال شهر رمضان، ردت: العمل حاز إعجاب وحب الناس له كونه تراثيا وعائليا وفيه تشويق كبير في أحداثه التي تتناول زمن الغوص، وأشارك فيه مع نخبة من كبار النجوم، مثل عبدالرحمن العقل وجاسم النبهان ومريم الصالح ومحمد جابر، بالاضافة إلى النجوم محمد الحملي وسلمى سالم ومحمد الصيرفي، وفخورة بأنني مثلت من خلال هذا العمل أمام الفنانة الكبيرة عصرية الزامل.



اما عن دورها في «البوشية»، فأوضحت: أجسد شخصية «أم سعود» وهي امرأة تتعامل مع الجميع على بساطتها ونقاء سريرتها، وزوجي في العمل محمد الشطي وهو فنان موهوب وراق، وتجسد دور بنتي الفنانة الشابة في الخالد «يعني كان في العمل اثنتين في».



وعن احساسها بالرضا تجاه الاعمال التي قدمتها في الفترة الأخيرة، قالت: أنا حتى الآن لم أبدأ وبالرغم من أن بعض الزملاء في المجال يقولون لي «انت مثلت كل الأدوار»، وكان ردي عليهم «انني لو رضيت يعني انتهيت»، ودائما أقول «أنا للحين ما بلشت وما طلعت ما بداخلي» ومازلت بانتظار المزيد من الادوار، مكملة: من أهم الأدوار التي قدمتها مؤخرا دور «شيخة» في مسلسل «ذهبت مع الماء» وهي زعيمة القبيلة معدومة الرحمة قاسية القلب التي كانت تتاجر في العبيد، مؤكدة ان هذا الدور من أحب الادوار التي قدمتها. واردفت: رشحتني لهذا الدور صاحبة القلم الاستثنائي دائما الكاتبة منى الشمري والمخرج الاستثنائي العبقري محمد دحام الشمري والذي أدين لهما بالفضل، حيث أعطياني دور «شيخة» التي تمتلك العبيد وحررتني كفي الشرقاوي.