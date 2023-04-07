

القاهرة - محمد صلاح



رغم شهرة ونجومية كثير من الفنانين والفنانات، إلا أن قليلا منهم ما زالوا يتمسكون بوظائفهم الحكومية، وبعضهم في إجازة طويلة من دون مرتب، والبعض قرر الاستقالة تفرغا للفن وأضوائه.. «الأنباء» ترصد بالأسماء وظائف هؤلاء النجوم ووظائفهم الحكومية وموقفهم منها حاليا، في السطور التالية:



ما زالت الفنانة سهر الصايغ تعمل كطبيبة أسنان بأحد مستشفيات الحكومة، وتتواجد بشكل يومي في العيادات الخارجية للمستشفى لممارسة مهنتها، ورفضت التفرغ للفن لأنها تعشق مهنة الطب، خاصة أنها طبيبة ناجحة جدا في عملها.



الفنان بيومي فؤاد عقب تخرجه في كلية الفنون الجميلة تم تعيينه بوزارة الثقافة حتى أصبح رئيس قسم الترميم، ثم مدير إدارة حماية الملكية الفكرية، ورغم احترافه التمثيل ما زال موظفا لكنه في إجازة من دون مرتب.



وكان الفنان سيد رجب قد عمل مهندسا لمدة ربع قرن في كبرى شركات السيارات الحكومية، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير إدارة، لكنه قرر الاستقالة للتفرغ للفن.



وعمل الفنان أحمد السقا بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية موظفا بمسرح العرائس بمنطقة العتبة، وهو مقر إبداع والده قبل أن يقدم استقالته عام 2013 لعدم قدرته على القيام بمهام وظيفته، كذلك الفنان رامز جلال الذي عمل موظفا حكوميا بوزارة الثقافة حتى قدم استقالته لانشغاله بأعماله الفنية.



وشغل د.أشرف زكي منصب عميد معهد الفنون المسرحية وعميد معهد الفنون المسرحية، وحاليا تفرغ للعمل نقيبا للممثلين.



ووصلت الفنانة ليلى عز العرب إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك حتى خروجها على المعاش وتفرغت للفن.



وعمل الفنان خفيف الظل متعدد المواهب أكرم حسني ضابطا في إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي لمدة 10 سنوات قبل أن يستقيل ليتفرغ لتقديم البرامج أولا، ثم التمثيل والتأليف بعد ذلك.