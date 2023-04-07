

شريف حمدي



سيطرت النزعة البيعية على اغلب تعاملات الأسبوع في بورصة الكويت، لتتراجع المؤشرات والمتغيرات بشكل جماعي بنهاية الاسبوع الأول في ابريل الجاري، وكان لافتا أن البيع كان اكثر تركيزا على الأسهم القيادية مقارنة بالأسهم المتوسطة والصغيرة، خاصة الأسهم البنكية ليخسر المؤشر الأول مستوى 7800 نقطة.



وبدا جليا ان سوق الأسهم الكويتي لايزال متأثرا كسائر الأسواق العالمية جراء أزمة المصارف الأميركية، ومن المتوقع ان تشهد البورصة الكويتية خلال الجلسات المقبلة إعادة بناء للمراكز في ضوء الأرباح المعلن عنها للعام الماضي من قبل البنوك والشركات والتي تراجعت بنسبة 26% بإجمالي 2.4 مليار دينار مقارنة بـ 3.2 مليارات دينار، وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمرحلة الكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.



كما أن تراجع الأسعار لكثير من الأسهم سيشجع على عمليات الشراء خاصة الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها بشكل لافت من بداية العام، حيث تقدر خسائر المؤشر الأول الذي يضم هذه النوعية من الأسهم بـ 3.7% من بداية العام.



وعلى ضوء ما سبق، تراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 1% محققة 489 مليون دينار خسائر ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 44.61 مليار دينار تراجعا من 45.1 مليار دينار. وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 7% بمحصلة 180 مليون دينار بمتوسط يومي 36 مليون دينار، وذلك انخفاضا من 194 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 39 مليون دينار، كما تراجعت احجام التداول بنسبة 0.5% بكميات أسهم متداولة 581 مليون سهم انخفاضا من 584 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك كالتالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% بخسارته 96 نقطة، ليصل إلى 7725 نقطة تراجعا من 7821 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بخسارته 45 نقطة ليصل إلى 5455 نقطة انخفاضا من 5500 نقطة.



٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% بخسارة 81 نقطة ليصل إلى 6969 نقطة انخفاضا من 7050 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية بنهاية الأسبوع 3.9 مليارات دينار، ووفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 5 الجاري.



إذ اتسمت تعاملات الأجانب بالشراء نسبيا، وذلك من خلال زيادة الملكيات في أسهم 4 بنوك هي: بنك الكويت الوطني والأهلي وبنك الكويت الدولي KIB وبوبيان، فيما تراجعت في كل من الخليج وبيت التمويل الكويتي (بيتك) ووربة، واستقرت في بنوك التجاري والمتحد، بالإضافة إلى برقان.