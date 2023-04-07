

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تعتزم زيادة إنتاج حقل أم نقا في شمال الكويت إلى 25 ألف برميل يوميا خلال 2023 وذلك ارتفاعا من مستوى 20 ألف برميل يوميا.



وذكرت أن زيادة عمليات الإنتاج في الحقل تأتي بعد عمليات التطوير الكبيرة التي أجرتها الشركة لزيادة الإنتاج من مستوى 9 آلاف برميل يوميا في عام 2017، قامت الشركة بوضع هدف استراتيجي لزيادة الإنتاج من 15 ألف برميل يوميا في عام 2021، ثم 20 ألفا في عام 2022، وبعد ذلك 25 ألف برميل يوميا في عام 2023.



ويقع حقل أم نقا في شمال الكويت وهو حقل حدودي، كما أنه فريد من نوعه لأنه يتكون من آبار النفط الثقيل، والآبار التقليدية، والآبار الجوراسية، ما يجعله منطقة إنتاج مزدحمة للغاية.



وقالت المصادر إن زيادة الإنتاج تأتي بالتزامن مع جهود الشركة لوصول إنتاج النفط في منطقة شمال الكويت إلى 600 ألف برميل في اليوم، ووضع خريطة طريق لإنتاج 800 ألف برميل بحلول عام 2026، وكذلك كشف منطقة جنوب وشرق الكويت عن عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة «كورونا»، فضلا عن وصول إنتاج منطقة عمليات (شرق الكويت 2) إلى 500 ألف برميل يوميا.