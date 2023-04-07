

عقد بنك برقان قمة الرؤساء التنفيذيين للبنوك التابعة لبنك برقان ومجموعة كيبكو، والتي عقدت في العاصمة الأردنية (عمان) واستضافها البنك الأردني الكويتي، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات.



وأوضح البنك أن هذه القمة تأتي بهدف مناقشة ومعالجة التطورات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية خلال عام حرج تواجهه القطاعات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية، وتضمن وفد بنك برقان الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود حيات، وانضم إليه كل من: مدير عام رئيس مكتب العمليات الدولية للمجموعة هدى الشمري، والرئيس التنفيذي لقطاع المعلومات حسام عفيفي، بالإضافة إلى القيادات العليا من البنوك التابعة لبنك برقان ومجموعة كيبكو، من بينهم ربيع سكرية المدير العام لبنك الخليج- الجزائر، ومراد دينش الرئيس التنفيذي لبنك برقان- تركيا، ومحمد فقيه المدير العام التنفيذي لبنك تونس الدولي، وباسل الضاحي المدير الإداري لبنك بغداد، وهيثم البطيخي المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، وحسين لالاني الرئيس التنفيذي لبنك الخليج المتحد، وأدريان غوستوسكي الرئيس التنفيذي لبنك FIMBank.



واستعرض كبار الرؤساء التنفيذيين، خلال القمة، مجموعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك اتجاهات السوق، تطور الأعمال، تطبيق التقنيات الجديدة، أهمية استراتيجيات تقليل المخاطر وإدارة التحديات والقيود، وفرص التعاون الممكنة. كما تم تناول سبل المضي قدما في مسيرة التطور الاستراتيجي وتنفيذ محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن سياسة واستراتيجية الأعمال.



وفي تعقيبه على مشاركته في القمة، قال مسعود حيات: «لقد شكلت القمة فرصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة التي أكدت مساعينا وجهودنا المشتركة لتوليد تعاون قابل للحساب وضمان الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة. وتهدف قمة هذا العام إلى تعزيز خط التواصل بين بنوك المجموعة، وتوسيع مجالات التعاون الرئيسية فيما بيننا لتوفير عوائد ثابتة على المدى الطويل والحفاظ على القيمة المضافة».



وأضاف: «إن بنك برقان يواصل سعيه الدؤوب لضمان الاستمرارية وتحقيق النجاح في مواجهة التغيير، كما يركز على التحول الرقمي وتمكين الأفراد، وذلك كجزء من استراتيجيته الفعالة التي تحقق نتائج ملموسة على صعيد المجموعة. ونحن في بنك برقان، نؤسس إطارا مرنا كجزء لا يتجزأ من تحقيق هدفنا المتمثل في خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية».