

أعلنت شركة زين عن احتفائها بالقرقيعان مع الأطفال وعائلاتهم على طريقتها الخاصة بالتعاون مع شركة «وينكم» في مقرها الرئيسي بالشويخ، وذلك بطريقة «درايف ثرو» المبتكرة عبر السيارات الأولى من نوعها التي لاقت تجاوبا جماهيريا كبيرا.



وأتى الاحتفال تحت مظلة حملة زين الاجتماعية الرمضانية «زين الشهور»، والتي تهدف إلى مشاركة بهجة وبركة الشهر الفضيل مع كل أطياف المجتمع، ومنهم الأطفال والشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، لتشاركهم الأجواء الجميلة وفرحة المناسبات التي تصاحب الشهر الفضيل كالقرقيعان الذي يعتبر أحد أجمل العادات التراثية التي يحتفل بها أهل الخليج.



وقامت زين بالاحتفاء بفرحة القرقيعان مع الأطفال وعائلاتهم في أجواء رمضانية عائلية جميلة بمقرها الرئيسي في الشويخ، حيث قامت الشركة باستقبال الأطفال والعائلات وتقديم «قرقيعان زين» وأكياس الحلوى بطريقة مبتكرة عبر السيارات «درايف ثرو» بالتعاون مع شركة «وينكم» المتخصصة بتنظيم الفعاليات المبتكرة، وهو الحفل الأول من نوعه محليا ولاقى إقبالا كبيرا وتفاعلا جماهيريا مميزا.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات التفاعلية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع القرقيعان الذي قدمته زين لرسم الابتسامة على وجوههم، وذلك ضمن مساهماتها الاجتماعية التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز روح التواصل وترسيخ القيم الدينية السامية في المجتمع الكويتي.



وتحرص زين على تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه طوال العام وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في الشهر الفضيل، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.