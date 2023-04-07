بيروت - أحمد عز الدين - منصور شعبان - داود رمال ووكالات:



اشتعلت الحدود الجنوبية الغربية اللبنانية بعد ظهر أمس وتساقطت عشرات القذائف الإسرائيلية من المدفعية الثقيلة الشديدة الانفجار على المناطق اللبنانية، وهذا القصف لم يشهد له لبنان مثيلا منذ سنوات عديدة، وأعاد إلى الأذهان أيام الانفلات الأمني وذكرى حرب يوليو 2006.



بدأ التوتر عندما أطلق مسلحون صواريخ من منطقة قريبة من الحدود تسمى «سهل الحنيه» باتجاه منطقة الجليل شمال الأراضي المحتلة، وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عددها بنحو 100، وقالت ان القبة الحديدية تصدت لبعضها، فيما عمدت قوات الاحتلال إلى قصف المناطق بالمدفعية الثقيلة.



وقالت قناة «كان» التلفزيونية الإسرائيلية، ان الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلا منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.



وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين النزول إلى الملاجئ، وأفيد عن إصابة مستوطنين نتيجة صواريخ الكاتيوشا التي تساقطت على المستوطنات، وتداول ناشطون صورا لحرائق اندلعت في بعضها والأضرار التي خلفتها الصواريخ. وأعلنت قوات الاحتلال، أن القبة الحديدية اعترضت أكثر من 20 صاروخا تزامنا مع دوي صفارات الإنذار. وأعلنت سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الحرص على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، وذلك، عقب إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من الجنوب، امس.



وقد أصدرت «الخارجية» بيانا علقت فيه على الأحداث في الجنوب، مؤكدة «التزام لبنان واحترامه الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».



وأعلنت «الخارجية»: «حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان»، داعية «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد»، مبدية استعدادها للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرة من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.



وسبقت بيان «الخارجية» تغريدة للجيش اللبناني عبر حسابه على «تويتر»، مفيدة انه: «بتاريخ 6/4/2023، أطلق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل».



بدوره، أصدر نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس آرديل بيانا جاء في فحواه انه «تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر، أمس، وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه فعل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك».



وأوضح البيان ان «رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق».



ولفت آرديل الى ان «الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد».



من جهته، علق الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان، قائلا: «كفى اعتماد الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ بدون أمر الدولة وقرارها».