

يعقوب العوضي



بقي الحال على ما هو عليه، القرين في ممتاز اليد والنصر مستمر في دوري الدرجة الأولى، هذا ما خلص إليه لقاء تحديد المتأهل إلى الدوري الممتاز والمتراجع إلى دوري الدرجة الأولى بفوز كبير للقرين على النصر41-32.



في السياق ذاته، تشهد منافسات بطولة كأس الاتحاد مباراتين اليوم، حيث يلتقي النصر مع برقان في الـ 9 مساء ضمن منافسات المجموعة (ب)، فيما يتواجه الصليبخات مع القرين في الـ 11 مساء ضمن منافسات المجموعة (أ)، كما تقام غدا مباراتان أيضا من نفس البطولة في إطار منافسات المجموعة (ج)، حيث يتواجه العربي مع اليرموك في الـ 9 مساء ويلتقي السالمية مع الشباب في الـ 11 مساء.



في غضون ذلك، أسفرت قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ 25 أبطال الدوري المقررة في أصفهان بإيران خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، عن وقوع كاظمة في المجموعة الأولى إلى جانب فولاذ الإيراني وهند الهندي وعمان العماني والريان القطري، فيما وقع الكويت بالمجموعة الثانية إلى جانب كل من شباب الصين وطشقند الأوزبكي والدحيل القطري وشاهد الإيراني والنجمة البحريني.